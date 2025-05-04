Тимкин о победе «Металлурга» в 19-м туре КХЛ 3х3: «Потеряли нить своей игры, но главное, что все осознали и вернулись»

Главный тренер «Металлурга» Евгений Тимкин прокомментировал выступление команды в 19-м туре чемпионата КХЛ 3х3.

Магнитогорская команда в 19-м туре одержала две победы: над «Барысом» (8:1) и «Авангардом» (5:1).

«Два тура были не очень удачными для нас, но через это тоже надо пройти и найти выход из ситуации. Считаю, что мы достойно вышли из нее. Не сказал бы, что мы грузили команду. Много факторов. В начале тура потеряли концентрацию, нить своей игры. Самое главное, что все осознали, переварили и вернулись», — приводит пресс-служба турнира слова Тимкина.

Также тренер рассказал, что у команды появилась традиция громко кричать перед выходом на лед.

«Ребята так заводят друг друга, мне нравится. Я иду сзади и не вижу, кто это», — добавил он.

В 21-м туре чемпионата КХЛ 3х3 «Металлург» сыграет против «Ак Барса», «Трактора» и «Салавата Юлаева».