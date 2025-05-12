Насыбуллин после победы «Ак Барса» над «Сибирью» в КХЛ 3х3: «Команде есть над чем работать»

Главный тренер «Ак Барса» Даниэль Насыбуллин прокомментировал победу над «Сибирью» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3 (7:3).

«Всегда приятно побеждать, особенно в суперигре. Все пацаны молодцы, выложились полностью, сделали результат, поэтому кого-то выделять я бы не стал», — цитирует Насыбуллина пресс-служба КХЛ 3х3.

Между тем команде есть над чем работать, добавил тренер.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице КХЛ 3х3, набрав 96 очков. «Сибирь» занимает седьмое место (54 очка).