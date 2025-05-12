Хоккей
12 мая, 12:15

Насыбуллин после победы «Ак Барса» над «Сибирью» в КХЛ 3х3: «Команде есть над чем работать»

Главный тренер «Ак Барса» Даниэль Насыбуллин прокомментировал победу над «Сибирью» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3 (7:3).

«Всегда приятно побеждать, особенно в суперигре. Все пацаны молодцы, выложились полностью, сделали результат, поэтому кого-то выделять я бы не стал», — цитирует Насыбуллина пресс-служба КХЛ 3х3.

Между тем команде есть над чем работать, добавил тренер.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице КХЛ 3х3, набрав 96 очков. «Сибирь» занимает седьмое место (54 очка).

«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

Вратарь «Сибири» Подлипаев — о матче КХЛ 3х3: «Нам вернулось за прошлый камбэк минчан»

