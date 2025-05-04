Хоккей
4 мая, 16:25

Хмелевский: «В Америке буду рассказывать, что КХЛ 3х3 — это самый веселый хоккей»

Алина Савинова

Форвард «Салавата Юлаева» Илья Хмелевский, который провел заключительный тур в чемпионате КХЛ 3х3, поделился впечатлениями от турнира.

«Когда вернусь в Америку, буду всем рассказывать, что это самый веселый хоккей. Хочу сказать, что чемпионат КХЛ 3х3 — это круто, так что, может быть, в один день там тоже появится такая лига. Спасибо всем парням, которые мне помогали. Очень счастлив, удачи всем! Будет ли простава, вечеринка? Посмотрим. Может быть, в Уфе», — приводит пресс-служба турнира слова нападающего.

20-летний Хмелевский сыграл в чемпионате КХЛ 3х3 60 матчей, отметившись 40 голами и 18 результативными передачами.

Источник: 3x3.khl.ru
