Минское «Динамо» победило «Металлург», а «Салават Юлаев» — «Сибирь» в заключительном туре КХЛ 3х3

В воскресенье, 29 июня, тремя матчами завершился заключительный, 24-й тур чемпионата КХЛ 3х3.

В первой встрече минское «Динамо» победило «Металлург» со счетом 6:5, а во второй «Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь» (5:4 Б).

В суперигре команда из Уфы одержала победу над магнитогорским клубом — 4:1.

С 6 по 11 июля состоится круговой этап суперфинала чемпионата КХЛ 3х3, в который вышли «Ак Барс», «Металлург», «Трактор», «Динамо», «Авангард» и «Салават Юлаев».