«Ак Барс» обыграл «Сибирь» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

11 мая «Ак Барс» провел два матча в рамках 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3.

Казанская команда обыграла «Сибирь» — 7:3.

В этом матче у «Ак Барса» хет-трик оформил Павел Горохов, дубль на счету Даниила Четверикова и по шайбе у Расима Шакирова, Юрия Муравьева. У «Сибири» дубль оформил Сергей Гриценко, а также отличился Владимир Михалев.

В другой игре «Ак Барс» обыграл «Трактор» — 4:3. У казанцев отличились Юрий Муравьев (дубль), Дмитрий Дрожжин и Даниил Четвериков. У «Трактора» по голу забили Данила Богуш, Артем Пеньковский и Григорий Несветаев.

В еще одном матче «Сибирь» переиграла минское «Динамо» — 4:3. У «Сибири» шайбы забросили Владимир Михалев (дубль) и Артем Мишкин (дубль). У минчан отличились Михаил Бучкин, Евгений Дадонов и Никита Устенко.

«Ак Барс» с 96 очками лидирует в турнирной таблице. «Трактор» с 69 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, минское «Динамо» с 60 очками — 4-й строчке. «Сибирь» с 54 очками располагается на 7-м месте.