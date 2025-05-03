Хоккей
3 мая, 14:40

Саян Данияр — о двух волевых победах «Барыса»: «Собрались в единый кулачок»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Барыса» Саян Данияр поучаствовал в камбэке команды с 0:3 в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

«Первая игра тура с «Авангардом» сложилась неудачно. Это продолжилось в двух периодах матча с «Металлургом». Перед третьим периодом тренер провел короткое двухминутное собрание на лавке с мотивационной речью. Главные слова были о том, чтобы выйти и показать характер. Все ребята бились, но биться было мало — надо было выходить и забивать в ворота соперника. В третьем периоде собрались в единый кулачок, что и продолжилось в матче с «Салаватом Юлаевым».

Говоря о ротации состава «Барыса», Данияр признался: «Я тоже считаю себя новичком. Разговаривали с Мишкой Рахмановым, что второй тур играть полегче. Где-то уже понимаешь, в какой момент надо взорваться или, наоборот, поспокойнее сыграть в обороне. Понимание игры становится намного лучше, нежели было после паузы без игрового ритма. Дима Макеев, Али Касенов подсказывают в нюансах на льду, в каких моментах можно сыграть продуктивнее, и многие прислушиваются.

Развивая тему позитивных изменений, нападающий отметил улучшение микроклимата в коллективе. «Дело в том, что мы поговорили командой после неудачного тура, в выходной день сплотились, поиграли в футбол. Хоть мы и собраны из одной системы, друг друга близко не знали. Наладили человеческое взаимопонимание, потому что игровое у нас уже было, и из этого получился положительный результат», — приводит слова Данияра пресс-служба чемпионата.

После двух игровых дней «Барыс» занимает второе место в таблице 19-го тура, имея в активе четыре очка — столько же, сколько у лидирующего «Салавата».

Источник: КХЛ 3х3
