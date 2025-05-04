«Металлург» победил «Барыс» в суперигре в 19-м туре чемпионата КХЛ 3х3

«Металлург» обыграл «Барыс» в суперигре 19-го тура чемпионата КХЛ 3х3 — 8:1.

У «Металлурга» шайбы забросили Павел Варфломеев (дубль), Михаил Гончар (дубль), Дмитрий Марченков, Денис Полукаров, Сергей Шмелев и Никита Харькин. У «Барыса» едиснтвенная шайба на счету Станислав Александров.

Ранее в 19-м туре «Металлург» обыграл «Авангард» (5:1), а «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву».

За победу в суперигре команда получила приз размером в 1 миллион рублей.