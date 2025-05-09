Хоккей
9 мая, 14:19

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

Сергей Ярошенко

9 мая прошли два матча 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3.

«Ак Барс» крупно обыграл «Трактор» со счетом 7:0.

У казанской команды по дублю на счету Юрия Муравьева, Расима Шакирова и Дмитрия Дрожжина, еще одну шайбу забросил Павел Горохов.

В другом матче дня минское «Динамо» обыграло «Сибирь» — 9:3.

«Ак Барс» с 90 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Трактор» с 67 очками — на третьем месте. Минское «Динамо» идет четвертым (60 очков), «Сибирь» — седьмая (50 очков).

