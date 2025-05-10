«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и «Сибирь» в 20-м туре чемпионата КХЛ 3х3

10 мая «Ак Барс» провел два матча в рамках 20-го тура чемпионата КХЛ 3х3.

Казанская команда обыграла минское «Динамо» — 7:4.

В этом матче у «Ак Барса» хет-трик оформил Кирилл Мухин, также по шайбе забросили Владислав Шляхтов, Расим Шакиров, Юрий Муравьев и Павел Горохов. У белорусской команды 2 шайбы на счету Вячеслава Андрющенко, по голу забили Михаил Бучкин и Евгений Лисовец.

В другой игре казанцы победили «Сибирь» — 4:1. У «Ак Барса» по голу забили Даниил Четвериков, Кирилл Мухин, Павел Горохов и Дмитрий Дрожжин. Единственная шайба новосибирской команды на счету Алексея Кривченкова.

«Ак Барс» с 94 очками занимает первое место в турнирной таблице, минское «Динамо» с 60 очками — 4-й строчке. «Сибирь» с 50 очками располагается на 7-м месте.