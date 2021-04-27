Впервые за много лет русскую атаку на ЮЧМ должны бояться все. Но это не гарантирует России золото

Итоги первого матча чемпионата мира против США (7:6 ОТ).

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Россия U18 — США U18 — 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)

Голы: Чесли — 1, 2:56 — 0:1. Дюк — 1 (бол., Хатсон, Пастухов), 5:24 — 0:2. Юров — 1 (Чибриков, Макаров), 9:18 — 1:2. Беренс — 1 (бол., Хатсон, Кули), 16:44 — 1:3. Страки — 1 (Ховард, Страмел), 21:27 — 1:4. Пастухов — 1 (бол., Хатсон, Беренс), 24:16 — 1:5. Мичков — 1 (Гайдамак, Новиков), 26:16 — 2:5. Гайдамак — 1 (Грудинин, Чибриков), 28:09 — 3:5. Мичков — 2 (бол., Грудинин, Петров), 33:09 — 4:5. Дюк — 2 (Пастухов, Беренс), 36:36 — 4:6. Мирошниченко — 1 (бол., Коромыслов, Свечков), 39:12 — 5:6. Мирошниченко — 2 (Свечков, Юров), 54:44 — 6:6. Чибриков — 1 (Иванцов), 61:25 — 7:6.

Вратари: Герасимюк (Бринкман, 21:27) — Хомер.

Броски: 35 (9+14+11+1) — 35 (13+8+14+0).

Судьи: Брандер, Кика.

27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1400 зрителей.

Главное впечатление от матча с США, впечатление весьма ожидаемое, — наконец на ЮЧМ приехала сборная России, которая может побеждать, потому что у нее много классных игроков, способных зарешать. Не благодаря одному вратарю, тактике, героическим подвигам или удаче — а просто из-за того, что у нас больше мастерства.

Россия на этом турнире обыгрывала два года назад США с первым номером драфта Хьюзом и суперснайпером Кофилдом, но было очевидно, в какой команде реально лучше с талантом (не у нас). И если брать все последнее десятилетие, ситуация практически всегда была такой — как исключение разве что ЮЧМ-2013 в Сочи, где была симпатичная сборная с Бучневичем, Барбашевым, Ничушкиным, Ткачевым, Толчинским, проигравшая как раз американцам в полуфинале.

Часто, правда, в юниорках потенциально сильный состав убивался самими тренерами, которые вместо очевидных кандидатов возили блатных, либо другими скандалами вроде мельдониевого. В этот раз к выбору хоккеистов претензий нет: Чибриков, Юров, Свечков, Потапов, Мирошниченко, Мичков и далее по списку — никого не забыли, не прокинули ради каких-то ролевиков и не испугались взять игроков помладше.

Проблема в том, что 1:5 с США тоже не взялись из ниоткуда. У России нет элитного вратаря, защита добротная, но совсем не топовая (обидно, но в команде нет, вероятно, трех лучших защитников — Лукашевич получил травму, а Грушников с Минтюковым ошиблись и поехали в лигу Онтарио, которая отменила сезон, и пропустили целый год карьеры), а главные звезды атаки, не считая Свечкова, — вингеры. Центры и в нападении идут вторым темпом, а, судя по первому матчу, еще и точку могут проигрывать очень сильно.

Встреча с более рациональными финнами, которые вряд ли позволят такие качели, будет показательна. Смогут ли все наши звезды забивать много, когда надо реально взламывать оборону? На взрослом и даже молодежном уровне явный перекос на вингеров-снайперов редко приносит успех, на юниорском — такое еще возможно. Россия с суперсоставами часто проваливалась, так что жутко интересно, получится ли у главного тренера Альберта Лещева сейчас.

К организации пока вопросов много: вратарь Герасимюк вышел на матч совсем неготовым, в меньшинстве в первой половине матча творился кошмар, с дисциплиной — проблемы, которые вылились в два десятиминутных штрафа для Чибрикова и Иванцова. При этом насколько легко Россия попала на 1:5, настолько же просто, без надрыва и запредельных усилий, совершила камбэк. Исторический камбэк, ведь наши сборные четыре шайбы никогда на крупных турнирах не отыгрывали.

Вернусь к тому самому впечатлению — о силе сборной. Четыре месяца назад на МЧМ такого не было вовсе: еще до начала турнира было понимание, что Подколзин и Амиров — это хорошо, но ребят вроде Зеграса или Штютцле нам не хватает. Сейчас бояться чужих звезд не надо, так как бояться должны другие — наших. Страшнее, что и Мичков с Мирошниченко могут не привести сборную к золоту. На ЮЧМ у России его не было 14 лет.