Отказался играть за Канаду, отец скандалил и всех бесил, похож на канадскую звезду НХЛ. Финский уникум против России в полуфинале ЮЧМ

Представляем Брэда Ламберта.

Один из лидеров нашей юниорки уже успел оценить его игру

Если вы хоть раз смотрели игру сборной Финляндии на этом ЮЧМ или мельком пробегались глазами по ее составу, то наверняка могли обратить внимание на парня по имени Брэд Ламберт. Но по-настоящему запоминается претендент на топ-3 драфта-2022 не столько нетипичной для финнов фамилией, сколько своим диким талантом.

— У финнов меня удивил Брэд Ламберт. Работа с шайбой, катание, его руки — это что-то невероятное, — рассказывал после стартовых матчей на турнире в интервью «СЭ» нападающий нашей юниорки Данила Юров.

И вряд ли лидер команды Альберта Лещева переоценивает мощь 17-летнего нападающего ЮПа — в матче группового этапа с россиянами он набрал два очка и всю игру кошмарил нашу оборону, постоянно генерируя моменты у ворот Сергея Иванова как для себя, так и для партнеров. Так что Юров знает, о чем говорит. Только откуда у финнов вообще взялся пацан с чисто англоязычной фамилией и канадским гражданством в придачу?

Финские СМИ обвиняли его в нежелании получать место во взрослом хоккее кровью и потом

Лидер сборной Суоми родился в Финляндии в семье финки и канадского хоккеиста Росса Ламберта. Отец Брэда два года играл в NCAA за Принстонский университет, немного потолкался в АХЛ и почти всю профессиональную карьеру провел в Англии. Куда лучше карьера сложилась у его брата Лэйна — в 80-х он насобирал в НХЛ почти три сотни матчей, попылил в Швейцарии, а после стал тренером и ассистировал Барри Тротцу в чемпионском «Вашингтоне».

Однако, в отличие от дяди и отца, Брэд получал хоккейное образование в школе «Пеликанс» — того самого клуба, который несколько лет назад покорял YouTube улетными видео с тренировок. В Канаде Ламберт отыграл всего один сезон — в 2015-м отец отправлял его на историческую родину в Саскачеван, но быстро понял, что в Финляндии сын может попасть во взрослый хоккей куда быстрее.

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А вот дальше Ламберт-старший решил, что тренеры «Пеликанс» уже в 15 лет просто обязаны дать Брэду гарантированное место в основе, и получив отказ, увез его летом 2019-го в столичный ХИФК. Правда, и там посчитали, что суперталантливый центр не готов играть с мужиками, и подняли в основу из молодежки всего на несколько матчей незадолго до его 16-летия. Причем в одной из игр Ламберт сделал два ассиста и стал самым молодым хоккеистом в истории чемпионата Финляндии с двумя очками за матч, побив рекорд Александра Баркова.

Каково было удивление финской прессы, когда после первого же сезона в системе ХИФКа он отказался продлевать контракт с клубом и перешел в ЮП, который в минувшем сезоне превратился в безнадежного аутсайдера чемпионата Финляндии. Оказалось, на переходе настоял отец Брэда, решивший поиграть в «папу Кабанова», — он посчитал, что клуб из Хельсинки зажимал и искусственно сдерживал развитие сына. В итоге Ламберт-старший выбесил всех настолько, что журналист Марко Леппянен заявил, что «отец, как в онлайн-игре, хочет с помощью денег купить доступ к следующему уровню», и разгромил семью хоккеиста за выкручивание рук клубам.

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Тем не менее в ЮПе хедлайнер финской юниорки получил то, что хотел, а текущий сезон начинал в первой тройке с легендой «Ак Барса» Яркко Иммоненом и минувшей зимой съездил на МЧМ с пацанами на два года старше его. 15 (7+8) очков в 46 матчах за слабейшую команду лиги — результат не заоблачный, но для первой взрослой регулярки вполне приемлемый.

Ламберт — это новый Маккиннон

Чем же так хорош Ламберт и почему его стоит опасаться? Тут все, как сказал Юров. Во-первых, его выделяет скорость. Первый шаг, стартовая скорость, дистанционная скорость — все при нем. Брэд — это настоящий рокетмен, который может просто пролетать мимо защитников благодаря работе ног. Во-вторых, у него невероятно быстрые и мягкие руки. Клюшкой он работает так, что может творить даже на ограниченном пространстве и под постоянным прессингом. Поэтому не стоит удивляться, что его уже сейчас по комплектации называют бета-версией Нэйтана Маккиннона. И это реально очень удачное сравнение. С ходу и не вспомнить, кто из нынешних звезд может так же носиться по льду и при этом очень плавно работать руками на максимальной скорости.

Кстати, о клюшке — он ее укорачивает, чтобы еще лучше контролировать шайбу. Что еще бросается в глаза, так это его манера катания — Ламберт не просто старается кататься в низкой посадке, но и максимально широко разводит ноги, из-за чего соперникам достаточно тяжело сыграть против него «клюшка в клюшку».

А мог ли он играть за сборную Канады?

Да, мог бы. Просто не захотел. Канадцы пытались убедить Ламберта играть за сборную исторической родины только после того, как он сыграл за финнов на мемориале Глинки, однако получили отказ. Но даже если бы Брэд выбрал свитер с кленовым листом, то помешать надеть его могло бы правило ИИХФ, согласно которому для того, чтобы представлять страну на международных турнирах, необходимо отыграть в одной из ее местных команд два сезона подряд. Ну, а когда он сыграл на МЧМ в прошлом декабре, то людям из Hockey Canada окончательно стало ясно — украсть у финнов топового нападающего у них не получится.

В 2022-м Брэд постарается отобрать первый номер драфта у Шейна Райта

Из-за дня рождения, выпадающего на декабрь, Ламберт выйдет на драфт только через год, в 2022-м, и наверняка постарается сделать практически невозможное — подвинуть с первого места абсолютно всех преддрафтовых рейтингов капитана юниорской сборной Канады Шейна Райта. Правда, на этом ЮЧМ очередного финского топ-юниора по очкам обходит не только звездный нападающий из Онтарио, за три матча наколотивший 6 шайб, но и другой претендент на топ-3 того же драфта — россиянин Иван Мирошниченко. Ждем очной дуэли сегодня ночью.