Русский американец Пастухов чуть не оставил Россию без победы. Его отец уехал в США в год распада СССР и работал в бродячем цирке

История форварда американской юниорской сборной.

ЮЧМ-2021 в Техасе подарил сумасшедший боевик уже в первый игровой день. Наши ребята, уступая американцам 1:5, нашли в себе силы на невероятный камбэк и дожали хозяев турнира в овертайме — 7:6. В составе сборной США шайбой и двумя результативными передачами отметился Саша Пастухов, который считается одним из самых перспективных игроков своей команды. По прогнозам, форвард должен уйти в первом раунде предстоящего драфта НХЛ.

Отец уехал в поисках лучшей жизни

Саша родился во Флориде в семье уроженца Тулы Георгия Пастухова. Он перебрался в США в год распада Советского Союза и устроился работать переводчиком в бродячий цирк. Там Георгий познакомился со своей будущей женой Дженис. В их семье родилось три сына, которые стали хоккеистами. Ник (1998 года рождения) на драфте НХЛ-2016 в седьмом раунде был выбран «Айлендерс». На данный момент он выступает в ECHL .

Майкл (1999 года рождения) с сезона-2017/18 играет в NCAA за Университет Мичигана. На ЮЧМ-2017 в составе сборной США он стал обладателем золотой медали. В семи матчах того турнира он набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «+6».

Саша — самый младший в семье (2003 года рождения). В его активе почти 50 матчей в USHL , а также серебряная медаль в составе сборной США на Мировом кубке вызова ( U -17). Следующий сезон Саша проведет в NCAA в Университете Нотр-Дама. Интересно, что все три брата играют на позиции крайнего нападающего.

«Когда Ник открыл для себя лед, все, что я хотел сделать, — научить его кататься на коньках и познакомить с хоккеем. Это единственное, во что я играл. Я ничего не знал об американском футболе или бейсболе. Я вырос в России, поэтому не мог научить его этим видам спорта. Но когда в городе появился каток, повел Ника на лед и учил тому, что знаю», — говорил Георгий Пастухов после того, как его старшего сына выбрали на драфте НХЛ.

Большие ожидания

На фоне двух братьев именно Сашу называют самым одаренным и разносторонним хоккеистом. В первую очередь многие скауты отмечают его умение отдать обостряющую передачу даже в самой непростой ситуации. На Мировом кубке вызова в 2019 году он стал главным распасовщиком турнира, записав на свой счет семь передач.

#2021NHLDraft eligible Sasha Pastujov with a nice tie drag goal. He is committed to the University of Notre Dame. pic.twitter.com/PtNhZ0iND5 — Clare McManus (@claremcmanuss) June 7, 2020

Еще одна сильная сторона в его игре — катание. Форвард умеет мгновенно менять направление движения, сохраняя при этом владение шайбой. Его входы в зону доставляют немало проблем защитникам, ведь остановить такого соперника непросто. Тем более он никогда не жадничает и при всех своих снайперских качествах не тянет на себя одеяло. За это его даже иногда критикуют, указывая на то, что такой бросок нужно использовать чаще.

Brendan Brisson coughs up the puck at the blue line and that sends the U17s on a two-on-none break.



Sasha Pastujov skates in and gives to Ryan St. Louis for the finish. #NTDP #HowlinHuskies #GoIrish pic.twitter.com/acdLibVSTa — Stars n' Stripes Hockey (@StarsStripesHKY) February 17, 2020

Кроме того, форвард запомнился скаутам НХЛ умением забивать из различных позиций, а также эффектными проходами от ворот до ворот. Уж очень он любит владеть шайбой и продолжает прокачивать этот компонент. Разумеется, с наличием таких способностей форвард отлично играет в большинстве.

To me, Sasha Pastujov is a cant miss prospect and likely top 10 pick. His playmaking is through the roof and is extremely poised and patient with the puck. Defenses also have to respect his ability to rifle pucks up top from anywhere.



Pastujov is my #8-6 for the #2021NHLDraft pic.twitter.com/dDR0jqpk2a — TPEHockey (@TPEHockey) January 16, 2020

«Он зарекомендовал себя как один из лучших игроков 2003 года рождения в Северной Америке. Его голевое чутье и понимание игры находится уже практически на элитном уровне. Каждый раз, когда он выходит на лед, у ворот соперника возникают угрозы. Просто поразительно, как он умеет находить и создавать для себя пространство», — пишут о Саше на сайте Prospect Pipeline. Некоторые издания даже прогнозируют американцу место в топ-20 на предстоящем драфте НХЛ.

Из действующих игроков его сравнивают с форвардом «Калгари» Мэттью Ткачаком. Оба обладают отличным хоккейным чутьем, умением вовремя увидеть партнера, а также отличным броском. Пастухову только осталось прибавить в физическом аспекте и агрессии (в хорошем смысле), чтобы такие сравнения стали еще более уместными.