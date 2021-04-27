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Юниоры совершили исторический камбэк российского хоккея. Такое не удавалось даже Брагину и Быкову

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
27 апреля 2021, 13:00
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР Случаи, когда сборная России побеждала на крупных турнирах, отыграв отставание в две шайбы и более. Матчи сборных России и США на ЮЧМ в последние 10 лет.
27 апреля. Фриско. Россия U-18 — США U-18 — 7:6 ОТ. Фото ФХР
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Американцы не удержали преимущество в четыре шайбы.
27&nbsp;апреля. Фриско. Россия U-18&nbsp;&mdash; США U-18&nbsp;&mdash; 7:6 ОТ. Радость российских хоккеистов.«Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок». Что пишут за океаном о камбэке юниорской сборной России в матче против США

Сборная России успешно стартовала на юниорском чемпионате мира, в овертайме первого матча группового турнира победив американцев со счетом 7:6. При этом команда Альберта Лещева установила национальный рекорд для крупных турниров — сумела добиться успеха, ликвидировав отставание в четыре шайбы.

Россияне, уступавшие к 25-й минуте со счетом 1:5, третий период начали при минимальном отставании, а в овертайме добили соперника. Ранее наши команды 21 раз добивались успеха в матчах, в которых отыгрывали «-2» и дважды — «-3». Преобразовать 0:3 в победу получалось у молодежки в финале МЧМ-2011 с канадцами и у юниорки — в группе ЮЧМ-2018 со словаками.

Случаи, когда сборная России побеждала на крупных турнирах, отыграв отставание в две шайбы и более.
Случаи, когда сборная России побеждала на крупных турнирах, отыграв отставание в две шайбы и более.

Из восьми суперволевых побед юниорской сборной четыре пришлись на матчи с американцами. Правда, в последние 10 лет россиянам матчи с США давались очень тяжело. Сегодняшняя победа стала всего четвертой за это время и второй подряд. В предыдущей встрече — в полуфинале ЮЧМ-2019 — российская команда выиграла по буллитам 3:2, прервав серию из трех поражений с общим счетом 7:18.

Матчи сборных России и США на ЮЧМ в последние 10 лет.
Матчи сборных России и США на ЮЧМ в последние 10 лет.

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