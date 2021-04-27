«Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок». Что пишут за океаном о камбэке юниорской сборной России в матче против США

Североамериканская пресса реагирует на исход стартового матча ЮЧМ между сборными России и США (7:6 ОТ).

The Hockey News : «Россия совершила сумасшедший камбэк»

Hockey news о матче Россия — США.

В какой-то момент казалось, что сборная США одержит легкую победу в матче против принципиального соперника. Вместо этого Россия совершила сумасшедший камбэк, который будет теперь сниться американцам в кошмарах.

Для США все складывалось отлично в первой половине игры. Во втором периоде американцы уже играли с солидным преимуществом — 5:1.

Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок. Россия захватила контроль над шайбой и уже не теряла его. Основное время закончилось со счетом 6:6, а в овертайме все решила шайба Никиты Чибрикова.

У США будет шанс реабилитироваться в предстоящем матче против Германии. Но это поражение может стать для них ключевым на групповом этапе.

Sports Illustrated : «Скауты отмечали, что у Чибрикова будет хороший шанс проявить себя»

Sports Illustrated о матче Россия — США.

Это нетипичный год для российских проспектов. Обычно перед драфтом мы обязательно говорим об одном-двух именах, которые могут попасть в топ-5 драфта.

В этом году? Все тихо. Но Никита Чибриков имеет шансы высоко уйти на предстоящем драфте новичков. И сборная США хорошо прочувствовала это на своем опыте в стартовом матче юниорского чемпионата мира. К середине второго периода американцы вели со счетом 5:1, а Чибриков отметился только тем, что отсидел 10 минут штрафа за удар соперника локтем в голову.

Казалось, что у России уже нет шансов. Но все закончилось победой россиян в овертайме со счетом 7:6, а автором победной шайбы стал именно Чибриков. В этом моменте можно предъявить претензии вратарю, но это не уменьшает заслуг нападающего.

Многие скауты отмечали, что на этом турнире у Чибрикова будет хороший шанс проявить себя. В этом сезоне он успел поиграть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И если в молодежной лиге все складывалось успешно, то на уровнях выше он пока не смог зарекомендовать себя. Но скауты продолжали твердить о таланте молодого нападающего. И в этой игре мы увидели, о чем идет речь.

EPRinkside : «Взгляда на сухую статистику достаточно, чтобы понять, какую роль сыграл Чибриков»

EPRinkside о матче Россия — США.

Вы не сможете оценить все картину происходящего, только посмотрев на статистические выкладки. Хотя даже взгляда на сухую статистику будет достаточно, чтобы понять, какую роль в этом матче сыграл Никита Чибриков.

Смотрите сами: 1 гол, 2 результативные передачи, 4 броска, 12 минут штрафа и показатель полезности «+2».

Начнем с удаления. Именно с этого момента начинается история нашего протагониста. Грубый удар локтем соперника. Наказание? 2 минуты за удар локтем и 10 минут в воспитательных целях. Вот вам и 12 минут штрафа за игру.

A late, high hit from Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) earns him a two minute minor and a ten minute misconduct. Team Russia will be without their captain for an extended period of time. #U18Worlds https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/ZjaESiBFZQ — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Американцы успели забить три раза, пока наш герой отбывал свое наказание. Уверен, что он с особыми эмоциями наблюдал за происходящим со скамейки штрафников.

Когда Чибриков снова появился на льду, счет уже был 5:1 в пользу американцев. Казалось, что все вопросы сняты. Но тут Матвей Мичков забрасывает вторую шайбу.

И вот уже появляется лучик надежды.

Настало время Никиты реабилитировать себя. Вскоре он помог отличиться Всеволоду Гайдамаку. Команды начали обмениваться атаками. В конце концов, удачливее оказались россияне.

Игра перетекла в овертайм. По ходу встречи россияне уступали со счетом 1:5, но теперь у них появился шанс победить. Нужен был только один бросок.

Конечно, нанести его было суждено именно Никите Чибрикову.

COMEBACK COMPLETE! #U18Worlds



?? Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) goes coast-to-coast, burns Team USA, and scores from a sharp angle to win the game for Team Russia. Final score: 7-6.https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/IWmkgVuTOc — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

IIHF : «Российская команда повторила самый впечатляющий камбэк на ЮЧМ»

IIHF о матче Россия — США.

Россия проигрывала со счетом 1:5, но смогла нивелировать это отставание и перевести игру в овертайм. Таким образом, российская команда повторила самый впечатляющий камбэк на юниорском чемпионате мира, когда сборная Чехии также ушла от поражения в основное время в 2017 году в матче с Финляндией. Только вот чехи все же проиграли в овертайме — 5:6.

А капитан сборной России Никита Чибриков забросил победную шайбу броском с острого угла — 7:6.

Сборная США ставит для себя целью выиграть 11-е золото в истории ЮЧМ, что станет абсолютным рекордом (хотя американцы и так удерживают рекорд с большим отрывом). Американцы на протяжении 16 последних лет завоевывают медали на юниорском чемпионате мира: 9 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.

У России всего 11 медалей: 3 золота, 5 серебра и 3 бронзы. А последнюю победу команда одерживала уже в далеком 2007 году.