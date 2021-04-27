«Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок». Что пишут за океаном о камбэке юниорской сборной России в матче против США
The Hockey News: «Россия совершила сумасшедший камбэк»
В какой-то момент казалось, что сборная США одержит легкую победу в матче против принципиального соперника. Вместо этого Россия совершила сумасшедший камбэк, который будет теперь сниться американцам в кошмарах.
Для США все складывалось отлично в первой половине игры. Во втором периоде американцы уже играли с солидным преимуществом — 5:1.
Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок. Россия захватила контроль над шайбой и уже не теряла его. Основное время закончилось со счетом 6:6, а в овертайме все решила шайба Никиты Чибрикова.
У США будет шанс реабилитироваться в предстоящем матче против Германии. Но это поражение может стать для них ключевым на групповом этапе.
Sports Illustrated: «Скауты отмечали, что у Чибрикова будет хороший шанс проявить себя»
Это нетипичный год для российских проспектов. Обычно перед драфтом мы обязательно говорим об одном-двух именах, которые могут попасть в топ-5 драфта.
В этом году? Все тихо. Но Никита Чибриков имеет шансы высоко уйти на предстоящем драфте новичков. И сборная США хорошо прочувствовала это на своем опыте в стартовом матче юниорского чемпионата мира. К середине второго периода американцы вели со счетом 5:1, а Чибриков отметился только тем, что отсидел 10 минут штрафа за удар соперника локтем в голову.
Казалось, что у России уже нет шансов. Но все закончилось победой россиян в овертайме со счетом 7:6, а автором победной шайбы стал именно Чибриков. В этом моменте можно предъявить претензии вратарю, но это не уменьшает заслуг нападающего.
Многие скауты отмечали, что на этом турнире у Чибрикова будет хороший шанс проявить себя. В этом сезоне он успел поиграть в КХЛ, ВХЛ и МХЛ. И если в молодежной лиге все складывалось успешно, то на уровнях выше он пока не смог зарекомендовать себя. Но скауты продолжали твердить о таланте молодого нападающего. И в этой игре мы увидели, о чем идет речь.
EPRinkside: «Взгляда на сухую статистику достаточно, чтобы понять, какую роль сыграл Чибриков»
Вы не сможете оценить все картину происходящего, только посмотрев на статистические выкладки. Хотя даже взгляда на сухую статистику будет достаточно, чтобы понять, какую роль в этом матче сыграл Никита Чибриков.
Смотрите сами: 1 гол, 2 результативные передачи, 4 броска, 12 минут штрафа и показатель полезности «+2».
Начнем с удаления. Именно с этого момента начинается история нашего протагониста. Грубый удар локтем соперника. Наказание? 2 минуты за удар локтем и 10 минут в воспитательных целях. Вот вам и 12 минут штрафа за игру.
A late, high hit from Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) earns him a two minute minor and a ten minute misconduct. Team Russia will be without their captain for an extended period of time. #U18Worlds https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/ZjaESiBFZQ— Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021
Американцы успели забить три раза, пока наш герой отбывал свое наказание. Уверен, что он с особыми эмоциями наблюдал за происходящим со скамейки штрафников.
Когда Чибриков снова появился на льду, счет уже был 5:1 в пользу американцев. Казалось, что все вопросы сняты. Но тут Матвей Мичков забрасывает вторую шайбу.
И вот уже появляется лучик надежды.
Настало время Никиты реабилитировать себя. Вскоре он помог отличиться Всеволоду Гайдамаку. Команды начали обмениваться атаками. В конце концов, удачливее оказались россияне.
Игра перетекла в овертайм. По ходу встречи россияне уступали со счетом 1:5, но теперь у них появился шанс победить. Нужен был только один бросок.
Конечно, нанести его было суждено именно Никите Чибрикову.
COMEBACK COMPLETE! #U18Worlds— Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021
?? Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft) goes coast-to-coast, burns Team USA, and scores from a sharp angle to win the game for Team Russia. Final score: 7-6.https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/IWmkgVuTOc
IIHF: «Российская команда повторила самый впечатляющий камбэк на ЮЧМ»
Россия проигрывала со счетом 1:5, но смогла нивелировать это отставание и перевести игру в овертайм. Таким образом, российская команда повторила самый впечатляющий камбэк на юниорском чемпионате мира, когда сборная Чехии также ушла от поражения в основное время в 2017 году в матче с Финляндией. Только вот чехи все же проиграли в овертайме — 5:6.
А капитан сборной России Никита Чибриков забросил победную шайбу броском с острого угла — 7:6.
Сборная США ставит для себя целью выиграть 11-е золото в истории ЮЧМ, что станет абсолютным рекордом (хотя американцы и так удерживают рекорд с большим отрывом). Американцы на протяжении 16 последних лет завоевывают медали на юниорском чемпионате мира: 9 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых.
У России всего 11 медалей: 3 золота, 5 серебра и 3 бронзы. А последнюю победу команда одерживала уже в далеком 2007 году.
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