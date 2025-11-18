«Где скорая?» Роману Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд

Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд

Разнервничался из-за травмы хоккеиста.

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит поведение главного тренера клуба «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга во время матча против «АКМ». 44-летний специалист за использование нецензурной лексики может получить дисквалификацию.

Что случилось

Инцидент произошел 15 ноября во время матча первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения. В одном из моментов игрок команды Ротенберга Артем Султангареев влетел головой в борт после попытки забросить шайбу. Когда ему оказывали помощь на скамейке, Роман Борисович закричал: «Где скорая?», используя также матерные выражения. В итоге мальчика все же увезли в больницу в Новомосковске, в тот же день он был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявили.

«Помощь Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом», — сообщили в Telegram-канале ФХМ.

Фото ХК «Красная машина Юниор»

Ротенберг получит дисквалификацию за мат?

Во вторник, 18 ноября, Федерация хоккея Москвы сообщила, что поведение Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд, будет вынесено на заседание спортивно-дисциплинарного комитета.

Как отметили в организации, в указанном матче бригада арбитров действовала «в полном соответствии с правилами, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи».

«Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — заключили в ФХМ.

Теперь с 1 января 2026 года все игроки в первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.

Что касается Ротенберга, то, согласно пункту 4.2 Приложения 11 Регламента турнира сезона-2025/26 («Наказание, накладываемое на представителя команды, который, находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене, участвует в конфронтации или драке»), ему грозит от трех до семи матчей дисквалификации. Решение спортивно-дисциплинарного комитета должно быть объявлено на этой неделе.

Напомним, экс-тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо» в начале июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея.

«Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорилось в сообщении бело-голубых.