Хоккей
Юниорская сборная
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Хоккей
Юниоры

18 ноября, 20:00

«Где скорая?» Роману Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд

Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд
Егор Сергеев
корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Разнервничался из-за травмы хоккеиста.

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит поведение главного тренера клуба «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга во время матча против «АКМ». 44-летний специалист за использование нецензурной лексики может получить дисквалификацию.

Что случилось

Инцидент произошел 15 ноября во время матча первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения. В одном из моментов игрок команды Ротенберга Артем Султангареев влетел головой в борт после попытки забросить шайбу. Когда ему оказывали помощь на скамейке, Роман Борисович закричал: «Где скорая?», используя также матерные выражения. В итоге мальчика все же увезли в больницу в Новомосковске, в тот же день он был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявили.

«Помощь Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом», — сообщили в Telegram-канале ФХМ.

Фото ХК «Красная машина Юниор»

Ротенберг получит дисквалификацию за мат?

Во вторник, 18 ноября, Федерация хоккея Москвы сообщила, что поведение Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд, будет вынесено на заседание спортивно-дисциплинарного комитета.

Как отметили в организации, в указанном матче бригада арбитров действовала «в полном соответствии с правилами, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи».

«Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — заключили в ФХМ.

Роман Ротенберг и&nbsp;Александр Овечкин.«Не сомневаюсь, что в следующем сезоне Овечкин забьет 50 голов». Ротенберг — о «Динамо», Гусеве и будущем

Теперь с 1 января 2026 года все игроки в первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.

Что касается Ротенберга, то, согласно пункту 4.2 Приложения 11 Регламента турнира сезона-2025/26 («Наказание, накладываемое на представителя команды, который, находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене, участвует в конфронтации или драке»), ему грозит от трех до семи матчей дисквалификации. Решение спортивно-дисциплинарного комитета должно быть объявлено на этой неделе.

Напомним, экс-тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо» в начале июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея.

«Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорилось в сообщении бело-голубых.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Роман Ротенберг
Читайте также
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
Популярное видео
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Вяземский

    Подскажу. Потому, что безграмотных много

    19.11.2025

  • Spacewalker

    Вот тут несмотря на неоднозначное отношение к самой персоне Романа Борисовича надо понять и простить, всё же на кону здоровье ребёнка и в пылу эмоций может произойти всякое, в том числе и выплеск этих эмоций в виде старого доброго русского мата:wink:

    19.11.2025

  • DaviT MosKv

    Может и я бы не сдержался. Не буду кидать в него камень.

    19.11.2025

  • Пан Юзеф

    Вот именно! Поглядим мы на тех, кто посмеет обвинить Романа Борисовича!

    18.11.2025

  • Марко Петкович

    Роман Борисыч - наше все. Это лучшее что есть в хоккее.

    18.11.2025

  • Dexterous

    Роман Борисович и мат, Как инь и янь - неразделимы, Романа в спорт привел лишь блат, Папаши и его друзей галимых…

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну да. Если не предотвратить, то хотя бы снизить. За счёт амортизации.

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну не, дядь Давлет. Это какой-то совсем уж лютый зашквар с твоей стороны.

    18.11.2025

  • tatarin

    Да к тому же такая искренняя, бескорыстная и по-человечески эмоциональная!

    18.11.2025

  • Haiaxi

    В пылу волнения за ребёнка выругался. Можно простить

    18.11.2025

  • Робин из Локсли

    Там до него насрано было.

    18.11.2025

  • Filin63

    Что то его много становится в последнее время. Никак Динамо скоро возглавит?

    18.11.2025

  • Робин из Локсли

    Воспитанников могли подбросить враги. С целью опорочить светлый образ Романа Борисовича.

    18.11.2025

  • Yashma Inv1

    Что вы такое говорите. У такого воспитанного человека не может быть таких невоспитанных воспитанников.

    18.11.2025

  • ANTI BOMG

    Бомж перебрался в Москву, чтобы ее засрать

    18.11.2025

  • Sergey Markelov

    Пожизнено отлучить от хоккея запятая точка

    18.11.2025

  • Пан Юзеф

    С каких пор в России наказуема забота о ребенке?!

    18.11.2025

  • Желтый полосатик

    Россия, чуешь этот странный зуд? Три .......... по тебе ползут (В оригинале было "три Михалкова", но в современных реалиях фамилию в стихе уместнее поменять)

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    озвучтьте пож.какого вида наказание и даже пару каких,? чтобы он угомонился по вашему? то что Ротенберги давно и надолго и в Динамо и в хоккее это и слепому понятно. принимайте это как данность

    18.11.2025

  • Кот

    Потомственным неодворянам Высочайшим повелением дозволено всё !!! Остальные — "в очередь, сукины дети, в очередь"...

    18.11.2025

  • Slim Tallers

    Как там,у Юрия Олёши,было - "Ни дня без строчки". А тут ни дня без Ротенбергов. Засрали весь Интернет.

    18.11.2025

  • m33

    А что, Роман Борисович за детей взялся?

    18.11.2025

  • rotkiv

    Еврейский мальчик даже материться умеет, ромка а тебя мама не заругает ?

    18.11.2025

  • sergsteed

    давно не было клоуна в ленте

    18.11.2025

  • Pol Pol

    Ему то ? Да вы ... шуткуете ! Вся страна тока и делает, что кроет матом, с утра до вечера и после отбоя тоже ... вы чего тут понты то нарезаете ?! И какой дэбил, в такое может поверить, а ... хотелось бы посмотреть на эту рожу ! Да он сам ... кому хош штраф выпишет и призовёт куда надо ! Кому вы тут ... лепите ?! Заметка, блин, в стенгазете, про Пионэра Рому .... Егорка, явно говнеца обьелся !

    18.11.2025

  • Gagiga

    Я не про Рому, пардоньте - наличие капы может предотвратить сотряс? Я думал она только зубы защищает. Пацан въехал головой в борт и капа бы спасла его от СГМ?

    18.11.2025

  • Gordon

    Вот хоть бы пару раз наказали его нормально за всякую дрянь - тогда может и начал бы себя адекватно вести. А так хлебайте и дальше от этого, простите, "многостаночника".

    18.11.2025

  • Gordon

    Угомонись

    18.11.2025

  • Александр Киреенко

    Это позор ещё какое то. Если не будит наказания будит ясность почему все так плохо унас

    18.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    чмо... я бы посмотрел на твою инеллигентную морду и на ваш оксфордский выговор , если бы ваш сын или близкий родственник влетел башкою об борт

    18.11.2025

  • AleSSio87

    это ссаное дерьмо всплывёт везде, где только можно

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Всюду опозорится

    18.11.2025

  • Робин из Локсли

    Это какая то ошибка. Роман Борисович известен всем как глубоко верующий и интеллигентнейший человек, прекрасный исполнитель бальных танцев и ценитель редких вин. Думаю что всё было с точностью до наоборот и именно дети, грязно матерились в присутствии Романа Борисовича.

    18.11.2025

    • Агент Кучерова возрождает молодежную Суперсерию России и Канады? Все ради пиара своих клиентов за океаном

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости