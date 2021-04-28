Элитный защитник сильно сдал и не пробился на чемпионат мира. Его надломил отъезд в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

На юниорском чемпионате мира сборная России уступила команде Финляндии в серии буллитов. На этот раз уже мы не сумели удержать преимущество в счете, хотя вели в две шайбы еще за три минуты до конца. Что случилось? Наверное, даже у таких молодых игроков силы не безграничны, возможно, не хватило в концовке, ведь менее суток назад пришлось биться против США. Не хотелось бы думать, что ребята в таком возрасте приезжают на турнир в неважной форме, но опять же это чемпионат мира, даже психологически устаешь больше.

В воротах сыграл Сергей Иванов, только непонятно, почему тренер утверждает, что это решение было принято заранее. Ведь в прошлой встрече произошла незапланированная замена, это получается, что Арсений Бринкман вообще не должен был выходить на площадку? Но ведь он и опытней, да и в сезоне смотрелся гораздо лучше. К Иванову, впрочем, вопросов нет, он и в МХЛ частенько отражал под 50 бросков, на этот раз спас 52 раза.

Больше вопросов к нашей системе. Существует, кажется, один план: отличные форварды идут вперед и что-то придумывают, а уж отбиваемся от соперников как сможем. И это не работает, учитывая, как легко соперник сравнял счет. Тренер поменял сочетания нападающих, дал сыграть некоторым защитникам, посмотрел на всех кандидатов, но вряд ли получил много новой информации — пока слишком много суеты. На групповом этапе это допустимо. Но после двух матчей у нас десять заброшенных шайб (это прекрасно) и десять пропущенных (у Швейцарии меньше). Впереди матчи с Германией и Чехией. Надо бы наладить действия в своей зоне.

Сборная

Национальную сборную покинули несколько игроков. Их там и так много, учитывая, что еще в финале выступает два клуба и мы ждем подкрепления из НХЛ, так что никакой драмы нет. Но с сожалением стоит отметить то, что еще до этапа Евротура попрощались с защитником СКА Виктором Антипиным. Удивительно, как хоккеист, совсем недавно считавшийся лучшим защитником КХЛ, продолжает падение. Не такое стремительное, как иные, но после возвращения из НХЛ от прежнего Виктора совсем ничего не остается. Сначала с ним довольно легко расстались в «Металлурге», и пусть он перешел в СКА, его игра совершенно не та, что была раньше. Виктора подломил отъезд в Северную Америку. Год в «Баффало» не принес ничего, кроме разочарования. Хоккеист так и не адаптировался в лиге, даже ближе к концу сезона он слишком сильно волновался, выходя на лед. Конечно, и там было не гладко, так как однажды Виктору сильно прилетело шайбой в лицо, он получил сотрясение и пропустил какое-то время. Может быть, и это сказалось, но после НХЛ игрок стал не похож на себя. Отказ «Металлурга» только поначалу выглядел неожиданным, но никто ни разу после этого не упрекнул руководство магнитогорцев за этот шаг. Год в СКА получился очень серым, не удивлюсь, если с хоккеистом расстанутся либо летом, либо по ходу сезона.

Покинули Новогорск Коваленко, Ильенко, Ефремов и Иванов, но тут вопросов нет. Удивляет, что не отпускают из команды Тимура Билялова и Андрея Воронкова, хотя у обоих проблемы со здоровьем. Даже если они восстановятся, то будут не в оптимальной форме к концу мая.

Виктор Антипин вчера провел 100-й матч в плей-офф!



«Цифры матча» с другими статистическими подробностями старта серии:https://t.co/Zo0FRltjgh pic.twitter.com/hrxjswapLS — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) April 3, 2021

Состав

«Локомотив» формирует состав на следующий год. Неожиданно новое соглашение предложили Егору Аверину. Логику клуба понять сложно, ни о каком развитии молодых хоккеистов не может идти и речи, если новый контракт предлагают хоккеисту, который заметно сдал в последние годы. Что так держатся за Егора? Чем он полезен в системе Андрея Скабелки? Тем, что знает, куда бежать? Тогда какой смысл держать такую школу, вкладываться в нее, если Аверин будет играть до последнего? Даже в «Локо» есть пара крайних, которые по крайней мере перспективней, не говоря уж о ребятах, просидевших в Высшей лиге.

Продлены соглашения с тремя защитниками и одним форвардом. Нападающий Денис Алексеев провел отличный регулярный чемпионат, в какой-то момент даже стал раздумывать об отъезде в Северную Америку, но концовка сезона и плей-офф вернули его на землю.

Ближе всех к отъезду был Рушан Рафиков. Один из лучших игроков не только в системе клуба, но и во всей лиге. Рафиков очень серьезно добавил, вполне может претендовать на участие в чемпионате мира, и, как мне кажется, сумел бы пробиться в состав «Калгари». Не рискнул, не поехал, но и за это решение осуждать его не будем.

Отлично, что сохранили в клубе Максима Осипова и Никиту Черепанова. С Осиповым вообще веселая история. Его карьера — американские горки. Всплеск в «Торпедо», вызов в сборную, переход в «Салават Юлаев» и лютый провал в Уфе. Возвращение в родной Ярославль и вновь отличный хоккей. Правда, теперь в национальную команду не приглашают даже на Евротур, но вряд ли бы он что-то испортил, если б позвали.