Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Фантастический матч провела юниорская сборная России на чемпионате мира в США. Мы проигрывали 1:5 к 26-й минуте, но победили в овертайме 7:6 благодаря шикарному проходу Никиты Чибрикова. Описывать заброшенные шайбы нет никакого смысла. Типичный юниорский хоккей, когда неочевидные ситуации приводят к заброшенным шайбам. Весело, не оторваться, но логики никакой нет. Что мы увидели после первой игры? У нас очень серьезные проблемы с вратарями и, к сожалению, ожидаемые. Кирилл Герасимюк весь сезон провел в «СКА-Варягах», иногда проводил отличные матчи, но стабильностью похвастаться не мог. Даже удивительно, почему на лед с первых минут вышел он, а не Арсений Бринкман из СКА-1946. К счастью, у тренеров есть возможность исправить ошибку — после четвертой шайбы голкипера поменяли. Действия сменщика не всегда внушали оптимизм, но он хотя бы стал спасать.

А еще мы лишний раз убедились, что у нас просто шикарное нападение. Форварды реализовали практически все в первых двух периодах, в третьем коэффициент снизился, но этого хватило для победы. С такими ребятами впереди мы можем спокойно относиться к вратарским ляпам. Не торопился бы сильно ругать защиту. Да, шесть шайб — это слишком много, но никаких системных проблем не было. Ошибки, волнение — возможно, все это сказалось на наших хоккеистах, но нельзя сказать, что было совсем плохо. Да и сухой третий отрезок встречи внушает оптимизм. Сборная России победила самого сильного соперника на групповом этапе, сделала это красиво. Дальше должно быть полегче, а вратари обязаны собраться.

В шаге от финала

«Авангард» выиграл в пятом матче серии против ЦСКА, он в шаге от финала, и, глядя на игру в понедельник, понимаешь, что у Игоря Никитина нет козырей. Да уже по составу было понятно, что главный тренер не понимает, что ему делать. Отсутствие Максима Шалунова заставило тренера начать поиски, в итоге получилось, что по именам все на бумаге выглядело неплохо, но сыгранности никакой нет. Тренер начал менять сочетания во время матча, но становилось хуже. Прямолинейность хоккеистов армейской команды бросалась в глаза: никакой фантазии в атаке, никаких неожиданных идей. Что-то пытался придумать Константин Окулов, но его не понимали свои. Вот вам обратная сторона жесткой дисциплины, практически полного запрета на импровизацию и излишнего доверия схемам. Иногда нужно действовать нестандартно, но все хоккеисты команды из Москвы забыли, как это делать. Да и нет уже таких хоккеистов в команде, кроме одного-двух.

Если говорить о подмосковном клубе, то достаточно было того, что Шимон Грубец брал свои шайбы. Гости были очень похожи на армейцев, но при этом всем было понятно, что в нападении им можно творить. Когда игроки «Авангарда» заходят в чужую зону, то сами не знают, как будут играть. То есть все по ситуации, а у ЦСКА все движения запрограммированы. Да, в среду вернется Максим Шалунов, но ничего не изменится. Армейцы морально уже проиграли. И случилось это, напомним, в четвертом матче. Пятая игра стала продолжением.

Слух

Шведские средства массовой информации сообщают о том, что нападающий Антон Ведин в будущем сезоне будет выступать за «Сибирь». Снова в Новосибирске стараются угадать, не имея никаких реальных аргументов в пользу этого кандидата. То есть посмотрели, кого предлагают агенты, увидели нарезку моментов — и собираются подписывать соглашение. Главное достижение хоккеиста, которому исполнилось 28 лет, — четыре матча в НХЛ, ведь его не драфтовали в свое время. Но выступление за «Чикаго» прошло незаметно, Антон выходил на площадку в четырех матчах, а весь сезон провел в АХЛ. Через год он вернулся в Швецию. Да и вообще его поездка за океан выглядела авантюрой. Дело в том, что Ведин в элитном шведском дивизионе провел два сезона, а в НХЛ отправился после первого, забросив 16 шайб. То есть просто рискнул.

В сущности, в новосибирский клуб едет довольно средний нападающий — только в последних двух чемпионатах он вдруг разбежался, забросив за два сезона 30 шайб. По молодости Ведин считался перспективным, регулярно вызывался в сборные разных возрастов, был вторым с командой на юниорском чемпионате мира, но мало ли, кто показывал себя на молодежном уровне. В 2019 году новичок попадал в предварительную заявку сборной на чемпионат мира, но потом от него отказались.