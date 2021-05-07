«В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира». Что пишут в Канаде о победе над Россией в финале ЮЧМ

Североамериканская пресса подводит итоги финального матча юниорского чемпионата мира, в котором Канада обыграла сборную России со счетом 5:3.

TSN: «В каждой игре канадцы доминировали на льду»

TSN. Фото TSN

Канада выиграла юниорский чемпионат мира для игроков на старше 18 лет. Лидерами команды на турнире стали 17-летний Шейн Райт и 15-летний Коннор Бедард.

В решающей встрече Канада обыграла Россию со счетом 5:3. В итоге, канадцы прошли весь турнир без поражений.

Канада забила на этом ЮЧМ 51 шайбу, а пропустила только 12. Можно сказать, что в каждой игре канадцы доминировали на льду.

Если возвращаться к Райту и Бедарду, которые являются обладателями «исключительного статуса» в Канадской хоккейной лиги (за всю историю только семь игроков получали такой статус), то они разделили второе место в списке лучшим бомбардиров турнира, уступив только российской звезде — Матвею Мичкову.

Sporting News : «Противостояние закончилось привычно для последних лет — победой Канады»

Sporting News. Фото Sporting News

Что может быть лучше, чем финал Россия — Канада? На этот раз команды сошлись в финале юниорского чемпионата мира. И противостояние закончилось довольно привычно для последних лет — победой Канады.

Правда, именно на этом уровне команды давно не играли друг с другом: последний раз приходился на групповой турнир 2014 года. Последняя встреча же в финале датировалась еще более поздней датой: 2008 год. Тогда Канада уничтожила соперника со счетом 8:0. Ворота защищал Джейк Аллен, а голы забивали, к примеру, Джордан Эберле (дубль), Райан Эллис и 16-летний Тэйлор Холл.

В этот раз встреча вышла куда более упорной: победа Канады со счетом 5:3. Канадцы прервали свою неудачную серию и взяли первое золото за восемь лет. Последний раз до этого Канада становилась чемпионом в 2013-м с Коннором Макдэвидом в составе.

The Hockey News : «В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира»

The Hockey News. Фото The Hockey News

В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира. В итоге, удача оказалась на стороне Канады, но Россия дала настоящий бой.

Этого противостояния ждали с начала турнира. Основное внимание было обращено на двух феноменов, которых ждут на драфте-2023 в НХЛ, Коннора Бедарда и Матвея Мичкова.

Канада выиграла первое золото с 2013 года, когда главной звездой команды был Коннор Макдэвид. Россия второй раз подряд становится второй. Это уже шестое серебро в истории российской команды. По общему количеству наград (12) Россия вышла на второе место в истории турнира, обойдя Финляндию, которая в матче за третье место крупно проиграла Швеции.

Мичков смотрелся активно с первой смены. Закономерно, что именно он открыл счет в матче.

Бедард не мог позволить своему главному сопернику забрать всю славу себе. Неудивительно, что он и сравнял счет в первом периоде.

Продолжая тему молодых звезд, главное слово сказал фаворит драфта-2022 Шейн Райт. Он оформил дубль в этой встрече и, пожалуй, был самым ярким игроком финала.

Sports Illustrated : «Все внимание было приковано к Бедарду и Мичкову. Райт оставался незаслуженно в тени»

Sports Illustrated. Фото Sports Illustrated

Шейн Райт не принимал участия в официальных матчах на протяжении 415 дней.

В первом же матче турнира он отгрузил хет-трик в ворота сборной Швеции. А закончил чемпионат Райт дублем в финальном матче.

На турнире, где все внимание было приковано к Бедарду и Мичкову, казалось, что Райт оставался незаслуженно в тени. Он забил во всех матчах, в которых принимал участие. Однако директорат турнира все равно не включил его в символическую сборную ЮЧМ.

Но вряд ли его это особенно беспокоило. Тем более, сейчас. Когда Канада выиграла золото.

Radio Canada : «Райт и Бедард повторили рекорд Макдэвида»

Radio Canada. Фото Radio Canada

Нападающий сборной Канады Шейн Райт, который выйдет на драфт только в 2022 году набрал в пяти матчах турнира 14 (9+5) очков. Ранее рекордсменом по количеству голов на этом турнире у канадцев был Коннор Макдэвид.

Российский нападающий Матвей Мичков был признан самым ценным игроком турнира. 16-летний форвард забил на этом турнире 12 голов и набрал 15 очков.

Канадец Коннор Бедард также повторил рекорд Макдэвида, набрав 14 очков на одном ЮЧМ.

Мичков и Бедард выйдут на драфт только в 2023-м.