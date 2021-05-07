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«В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира». Что пишут в Канаде о победе над Россией в финале ЮЧМ

Иван Шитик
Иван Шитик
Корреспондент
Сегодня, 11:25
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Радость канадских хоккеистов после заброшенной шайбы. Фото ИИХФ, photo.khl.ru Radio Canada. Фото Radio Canada Sporting News. Фото Sporting News Sports Illustrated. Фото Sports Illustrated The Hockey News. Фото The Hockey News TSN. Фото TSN
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Радость канадских хоккеистов после заброшенной шайбы. Фото ИИХФ, photo.khl.ru
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Североамериканская пресса подводит итоги финального матча юниорского чемпионата мира, в котором Канада обыграла сборную России со счетом 5:3.

TSN: «В каждой игре канадцы доминировали на льду»

TSN. Фото TSN
TSN. Фото TSN
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Хоккеисты юниорской сборной России после матча.«Душераздирающе». Триумф и слезы после финала ЮЧМ: канадцы ликовали, а россияне — плакали

Канада выиграла юниорский чемпионат мира для игроков на старше 18 лет. Лидерами команды на турнире стали 17-летний Шейн Райт и 15-летний Коннор Бедард.

В решающей встрече Канада обыграла Россию со счетом 5:3. В итоге, канадцы прошли весь турнир без поражений.

Канада забила на этом ЮЧМ 51 шайбу, а пропустила только 12. Можно сказать, что в каждой игре канадцы доминировали на льду.

Если возвращаться к Райту и Бедарду, которые являются обладателями «исключительного статуса» в Канадской хоккейной лиги (за всю историю только семь игроков получали такой статус), то они разделили второе место в списке лучшим бомбардиров турнира, уступив только российской звезде — Матвею Мичкову.

Sporting News: «Противостояние закончилось привычно для последних лет — победой Канады»

Sporting News. Фото Sporting News
Sporting News. Фото Sporting News

Что может быть лучше, чем финал Россия — Канада? На этот раз команды сошлись в финале юниорского чемпионата мира. И противостояние закончилось довольно привычно для последних лет — победой Канады.

Правда, именно на этом уровне команды давно не играли друг с другом: последний раз приходился на групповой турнир 2014 года. Последняя встреча же в финале датировалась еще более поздней датой: 2008 год. Тогда Канада уничтожила соперника со счетом 8:0. Ворота защищал Джейк Аллен, а голы забивали, к примеру, Джордан Эберле (дубль), Райан Эллис и 16-летний Тэйлор Холл.

В этот раз встреча вышла куда более упорной: победа Канады со счетом 5:3. Канадцы прервали свою неудачную серию и взяли первое золото за восемь лет. Последний раз до этого Канада становилась чемпионом в 2013-м с Коннором Макдэвидом в составе.

7&nbsp;мая. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Наши хоккеисты не&nbsp;смогли сдержать слез после финальной сирены.

The Hockey News: «В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира»

The Hockey News. Фото The Hockey News
The Hockey News. Фото The Hockey News
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3.Семь лет без больших побед (не считая Олимпиаду). Для золота ЮЧМ России не хватило системы

В финале сошлись лучшие команды турнира и лучшие молодые таланты мира. В итоге, удача оказалась на стороне Канады, но Россия дала настоящий бой.

Этого противостояния ждали с начала турнира. Основное внимание было обращено на двух феноменов, которых ждут на драфте-2023 в НХЛ, Коннора Бедарда и Матвея Мичкова.

Канада выиграла первое золото с 2013 года, когда главной звездой команды был Коннор Макдэвид. Россия второй раз подряд становится второй. Это уже шестое серебро в истории российской команды. По общему количеству наград (12) Россия вышла на второе место в истории турнира, обойдя Финляндию, которая в матче за третье место крупно проиграла Швеции.

Мичков смотрелся активно с первой смены. Закономерно, что именно он открыл счет в матче.

Бедард не мог позволить своему главному сопернику забрать всю славу себе. Неудивительно, что он и сравнял счет в первом периоде.

Продолжая тему молодых звезд, главное слово сказал фаворит драфта-2022 Шейн Райт. Он оформил дубль в этой встрече и, пожалуй, был самым ярким игроком финала.

Sports Illustrated: «Все внимание было приковано к Бедарду и Мичкову. Райт оставался незаслуженно в тени»

Sports Illustrated. Фото Sports Illustrated
Sports Illustrated. Фото Sports Illustrated

Шейн Райт не принимал участия в официальных матчах на протяжении 415 дней.

В первом же матче турнира он отгрузил хет-трик в ворота сборной Швеции. А закончил чемпионат Райт дублем в финальном матче.

На турнире, где все внимание было приковано к Бедарду и Мичкову, казалось, что Райт оставался незаслуженно в тени. Он забил во всех матчах, в которых принимал участие. Однако директорат турнира все равно не включил его в символическую сборную ЮЧМ.

Но вряд ли его это особенно беспокоило. Тем более, сейчас. Когда Канада выиграла золото.

Radio Canada: «Райт и Бедард повторили рекорд Макдэвида»

Radio Canada. Фото Radio Canada
Radio Canada. Фото Radio Canada
7&nbsp;мая. Фриско. Канада U18&nbsp;&mdash; Россия U18&nbsp;&mdash; 5:3. Вратарь российской команды Сергей Иванов.Канада — чемпион. А Россия даже с огромными талантами снова без золота

Нападающий сборной Канады Шейн Райт, который выйдет на драфт только в 2022 году набрал в пяти матчах турнира 14 (9+5) очков. Ранее рекордсменом по количеству голов на этом турнире у канадцев был Коннор Макдэвид.

Российский нападающий Матвей Мичков был признан самым ценным игроком турнира. 16-летний форвард забил на этом турнире 12 голов и набрал 15 очков.

Канадец Коннор Бедард также повторил рекорд Макдэвида, набрав 14 очков на одном ЮЧМ.

Мичков и Бедард выйдут на драфт только в 2023-м.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США