Финская пресса реагирует на удачный старт команды на ЮЧМ, в котором сборная Суоми по буллитам обыграла россиян (4:3 Б).

MTV : «Финская команда долго не могла раскусить голкипера Сергея Иванова»

MTV — о матче Россия — Финляндия.

Юниорская сборная Финляндии (игроки не старше 18 лет) одержала победу со счетом 4:3 по буллитам в стартовом матче на ЮЧМ-2021, который проходит в США.

Причем к концу третьего периода финны уступали со счетом 1:3. Но команда смогла найти в себе силы перевести игру в овертайм, а потом и вырвать победу.

Нельзя сказать, что по ходу встречи у финнов не получалась игра в атаке. Но они долго не могли раскусить голкипера Сергея Иванова, который в этой игре в общей сложности отразил 52 броска.

Iltalehti : «На эмоциях финская команда выглядела лучше в овертайме»

Iltalehti — о матче Россия — Финляндия.

Путь сборной Финляндии на юниорском чемпионате мира в США начался с волевой победы над командой России — 4:3. Финны смогли переломить ход встречи, хотя еще за несколько минут до конца третьего периода уступали со счетом 1:3.

На эмоциях финская команда выглядела лучше в овертайме. Она упустила два отличных момента, но все-таки смогла добиться заслуженной победы.

Ilta Sanomat : «Россия могла считаться фаворитом этой встречи»

Ilta Sanomat — о матче Россия — Финляндия.

Россия могла считаться фаворитом этой встречи. Что и команда и подтвердила, когда открыла счет. Капитан сборной Финляндии Саму Салминен сравнял счет в начале второго периода, но затем Россия снова ушла вперед — 3:1.

И только в концовке встречи финны смогли спастись. Сначала отставание сократил Вилле Койвунен, а потом финны выпустили шестого полевого игрока и все же смогли уйти от поражения за полторы минуты до конца, когда отличился Саму Туомаала.

В овертайме Финляндия дважды играла в большинстве, но Россия смогла выстоять. Правда, в серии буллитов удача была уже не на их стороне.

Единственным, что омрачило этот успех, стала очень неприятная травма Оливера Капанена.

Jatkoiaka : «Самым неприятным моментом встречи стала травма Капанена»

Jatkoiaka — о матче Россия — Финляндия.

Самым неприятным моментом встречи стала травма Оливера Капанена. 17-летний нападающий сборной Финляндии неудачно столкнулся с соперником и мог получить очень серьезную травму.

Капанен сцепился коньками с Николаем Макаровым, в результате чего крайне неудачно упал лицом вперед и ударился головой о борт.

Оливер несколько минут пролежал на льду, пока его не увезли на носилках. К счастью, он покидал лед в сознании.

This doesn't look good for Oliver Kapanen #U18Worlds pic.twitter.com/FKrwWWmT4g — Josh Bell (@JoshuaBell31) April 27, 2021

Yle : «Российский голкипер не мог встать на пути каждой шайбы»

Yle — о матче Россия — Финляндия.

Если говорить о чистой статистике, то Финляндия имела преимущество. Она перебросала соперника со счетом 55:28.

Российский голкипер играл хорошо. Но он не мог встать на пути каждой шайбы.

Финляндия будет бороться с Россией и США и за первое место в группе. Команда показывала неплохие результаты на последних юниорских чемпионатах. В период с 2015 по 2018 год Финляндия завоевала четыре медали: два серебра и два золота (2016, 2018). В 2019-м было скромное седьмое место, а в 2020 году, как вы все помните, турнир вовсе был отменен.