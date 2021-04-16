Юниорская сборная России осталась без одного из ведущих игроков — Ивана Мирошниченко.

Юниорский чемпионат мира — один из важнейших турниров года. Большинство хоккеистов, которые принимают в нем участие весной, через пару месяцев выходят на драфт НХЛ. Есть, правда, уникумы, попадающие на турнир с игроками на год или даже два старше. В прошлом году из-за пандемии коронавируса ЮЧМ был отменен, но уже через 11 дней главный турнир года для юниоров стартует в США.

Что произошло?

У сборной России есть два суперталанта 2004 года рождения (основа состава на турнир — игроки 2003 года), которых называют претендентами на первый номер драфта в 2022 и 2023 годах, — это Иван Мирошниченко и Матвей Мичков. Оба вошли в состав команды на ЮЧМ, но поедет туда только Мичков. Сегодня в ФХР поступило письмо от Миграционной службы США, которая отказала Мирошниченко во въезде в страну. При этом виза у хоккеиста есть.

Почему Мирошниченко не пускают?

Миграционная служба не объясняет причин своего отказа, нельзя даже подать апелляцию. Но у Мирошниченко уже были сложности с въездом в Северную Америку. До того как форвард подписал в прошлом году контракт с «Авангардом», он мог продолжить карьеру в одной из канадских юниорских лиг. Но Ивану не дали визу. При этом за пару лет до этого он уже ездил в тренировочный лагерь в США

Что сказал игрок?

Мирошниченко не теряет надежд все-таки попасть на ЮЧМ.

«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там нет объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема.

Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и всё. Вы же знаете ФБР. Что-то там не так, не знаю», — сказал Мирошниченко Чемпионат.com

Как это скажется на карьере Ивана?

Вне зависимости от того, кто и под каким номером выберет Мирошниченко на драфте НХЛ-2022, ближайшие три сезона он проведет в «Авангарде». В феврале он продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24.

Юниорский чемпионат мира пройдет с 27 апреля по 7 мая в Техасе. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными США, Финляндии, Германии и Чехии.