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«Знал, что Россия выиграет». Вратарь юниорской сборной о золоте Кубке вызова

10:45

Вратарь юниорской сборной России Валерий Бринкман после победы в финале Мирового кубка вызова U17 над США (6:2) подчеркнул, что чувствует гордость за свою команду.

Сборная России&nbsp;&mdash; победитель Мирового Кубка вызова.Россия — чемпион! Разорвали Канаду, а в финале побили Америку

— Что чувствую? Чувствую гордость за свою команду, все бились до конца, — приводит официальный сайт ФХР слова Бринкмана. — И все большие молодцы. О том, что буду играть в финале, узнал сегодня утром.

Когда мы забили вторую шайбу — наверное, этот момент и был ключевым. Игра после этого пошла легче — и эмоционально, и физически. Я был уверен в ребятах, знал, что мы выиграем.

Российская команда стала победителем престижного турнира второй год подряд.

Дополнительная информация

https://fhr.ru/news/item/63686/

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