«Знал, что Россия выиграет». Вратарь юниорской сборной о золоте Кубке вызова

Вратарь юниорской сборной России Валерий Бринкман после победы в финале Мирового кубка вызова U17 над США (6:2) подчеркнул, что чувствует гордость за свою команду.

— Что чувствую? Чувствую гордость за свою команду, все бились до конца, — приводит официальный сайт ФХР слова Бринкмана. — И все большие молодцы. О том, что буду играть в финале, узнал сегодня утром.

Когда мы забили вторую шайбу — наверное, этот момент и был ключевым. Игра после этого пошла легче — и эмоционально, и физически. Я был уверен в ребятах, знал, что мы выиграем.

Российская команда стала победителем престижного турнира второй год подряд.