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Защитник сборной Белоруссии забил лакросс-гол на юниорском чемпионате мира. Видео

03:30
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Защитник сборной Белоруссии Дмитрий Кузьмин отметился заброшенной шайбой в матче юниорского чемпионата мира против Швейцарии. В начале второго периода он забил лакросс-гол.

Итоговый счет матча — 7:1 в пользу Белоруссии.

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