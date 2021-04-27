Юров стал автором первой шайбы сборной России на юниорском чемпионате мира

Сборная России забросила первую шайбу на юниорском чемпионате мира. В середине первого периода матча против США голом отметился нападающий Данила Юров. Счет стал 2:1 в пользу американцев.

??? @russiahockey doesn't let @usahockey stay up for long. Yurov with the low hand shot beats Homer to make it a 1 goal game. #U18Worlds pic.twitter.com/CVrWQ4Jxu7 — IIHF (@IIHFHockey) April 27, 2021