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Юров стал автором первой шайбы сборной России на юниорском чемпионате мира

04:42
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Сборная России забросила первую шайбу на юниорском чемпионате мира. В середине первого периода матча против США голом отметился нападающий Данила Юров. Счет стал 2:1 в пользу американцев.

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