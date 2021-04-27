Юров стал автором первой шайбы сборной России на юниорском чемпионате мира
04:42
Сборная России забросила первую шайбу на юниорском чемпионате мира. В середине первого периода матча против США голом отметился нападающий Данила Юров. Счет стал 2:1 в пользу американцев.
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