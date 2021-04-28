Юров исполнил эффектный финт перед голом Свечкова. Видео
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Нападающий сборной России Федор Свечков оформил дубль в матче юниорского чемпионата мира против Финляндии. Нападающий Данила Юров прошел по правому флангу и пробросил шайбу между ногами соперника перед тем, как сделать голевую передачу.
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