Юношеская футбольная лига назвала лучший гол марта
Болельщики назвали гол Максима Азаренко из «Краснодара» в ворота «Спартака» лучшим голом марта в Юношеской футбольной лиге.
Максим Азаренко @azar___7 -автор лучшего гола марта в ЮФЛ по версии наших подписчиков! ? ? В финале была настоящая заруба с Сергеем Пиняевым @spinyaev09 — исход решили всего несколько процентов голосов ?? ? Давайте насладимся его банкой еще раз ? ? #ЮФЛ #ЮношескаяФутбольнаяЛига #YFLRussia
В финале голосования, которое в проходило в Instagram лиги, Азаренко опередил полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В опросе приняли участие 4966 человек, и 52 процента отдали голос за футболиста быков.
В 9 играх в ЮФЛ Азаренко забил 7 голов.
В турнирной таблице чемпионата лидирует московское «Чертаново» с 41 очком. «Краснодар» занимает 3-е место с отставанием в 14 баллов.
В настоящий момент розыгрыш турнира приостановлен до 31 мая в связи с распространением в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV).