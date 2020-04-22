Юношеская футбольная лига назвала лучший гол марта

Болельщики назвали гол Максима Азаренко из «Краснодара» в ворота «Спартака» лучшим голом марта в Юношеской футбольной лиге.

В финале голосования, которое в проходило в Instagram лиги, Азаренко опередил полузащитника «Чертаново» Сергея Пиняева. В опросе приняли участие 4966 человек, и 52 процента отдали голос за футболиста быков.

В 9 играх в ЮФЛ Азаренко забил 7 голов.

В турнирной таблице чемпионата лидирует московское «Чертаново» с 41 очком. «Краснодар» занимает 3-е место с отставанием в 14 баллов.

В настоящий момент розыгрыш турнира приостановлен до 31 мая в связи с распространением в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV).