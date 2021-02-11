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Юниорский чемпионат мира пройдет в двух городах Техаса

21:03

Юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки не старше 18 лет) состоится в двух городах штата Техас, сообщает сайт Международной федерации хоккея.

Такое решение принял совет ИИХФ после консультаций с командами-участницами. Матчи турнира пройдут в Плейно и Фриско с 26 апреля по 6 мая.

Арена в городе Фриско станет основной, на ней состоятся матчи группы В, в которой сыграют сборные США, России, Чехии, Финляндии и Германии. Также Фриско примет два четвертьфинальных матча, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

В Плейно пройдут матчи группы А с участием команд Швеции, Канады, Белоруссии, Латвии и Швейцарии, а также два четвертьфинала.

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