Россия — Финляндия: дата и время проведения матча 1/2 финала юниорского ЧМ-2021
08:35
На юниорском чемпионате мира-2021 определились все полуфиналисты. Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.
Эти сборные уже встречались в группе, тогда команда Альберта Лещева не удержала преимущество в две шайбы и упустила победу, проиграв в серии буллитов (3:4).
16-летний российский форвард Матвей Мичков продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах.
Во втором полуфинале Канада встретится с командой Швеции, они сыграют 6 мая в 0.00 (мск).
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