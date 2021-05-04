На юниорском чемпионате мира-2021 определились все полуфиналисты. Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

Эти сборные уже встречались в группе, тогда команда Альберта Лещева не удержала преимущество в две шайбы и упустила победу, проиграв в серии буллитов (3:4).

16-летний российский форвард Матвей Мичков продолжает лидировать в списке лучших снайперов и бомбардиров турнира. У нападающего 12 (10+2) очков в 5 матчах.

Во втором полуфинале Канада встретится с командой Швеции, они сыграют 6 мая в 0.00 (мск).