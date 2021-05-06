В ночь на 7 мая пройдут матчи финала и за третье место юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею. Сборная России сыграет за первое место с Канадой, а Финляндия встретится со Швецией в матче за бронзу.

Матч за третье место ЮЧМ

Швеция U18 — Финляндия U18 (00.00 — по московскому времени)

7 мая. Фриско (США).

Финал

Канада U18 — Россия U18 (04.00)

7 мая. Фриско (США).

На стадии четвертьфинала россияне победили Белоруссию со счетом 5:2, а канадцы разгромили Чехию (10:3). В полуфинале сборная России оказалась сильнее Финляндии (6:5), а Канада выиграла у шведов (8:1).

Следить за матчем Канада — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте ФХР и в прямом эфире matchtv.ru.

Мировое первенство среди юниоров по хоккею проходит в США с 26 апреля.

Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть