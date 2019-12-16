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Юниорская сборная России впервые в истории выиграла Мировой кубок вызова

07:21

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин.

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.

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