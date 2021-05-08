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Юниорская сборная России вернулась с чемпионата мира

14:10

Юниорская сборная России по хоккею прилетела в аэропорт Шереметьево после выступления на чемпионате мира (игроки не старше 18 лет).

Команда прибыла рейсом из Хельсинки. Хоккеистов в аэропорту встретили несколько десятков болельщиков с российскими флагами.

Для собравшихся были организованы развлекательные мероприятия.

Российские хоккеисты завоевали серебро турнира, уступив в финале команде Канады (3:5).

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