Юниорская сборная России U18 начала подготовку к ЮЧМ-2019

В УТЦ "Новогорск" стартовала подготовка юниорской сборной России U18 (игроки до 18 лет) к чемпионату мира 2019, сообщает пресс-служба ФХР.

Турнир пройдет с 18 по 28 апреля в шведских городах Умео и Эрншельдсвик. Сборная России сыграет с командами Словакии, Латвии, США и Швеции.

​Для участия в сборе вызваны 28 хоккеистов:



Вратари: Ярослав Аскаров ("СКА-Варяги"), Илья Горбунов ("Белые Медведи"), Всеволод Скотников ("Красная Армия").



Защитники: Николай Буренов ("Русские Витязи"), Роман Бычков, Дмитрий Тювилин (оба – "Локо"), Никита Ващенко ("СКА-Варяги"), Павел Елизаров ("Омские Ястребы"), Александр Кирпичников ("Белые Медведи"), Шакир Мухамадуллин, Семен Чистяков (оба – "Толпар"), Иван Рогов ("Алмаз"), Никита Седов ("Реджайна Пэтс").



Нападающие: Родион Амиров ("Толпар"), Егор Брызгалов ("Динамо" М), Максим Грошев ("Реактор"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба – "Омские Ястребы"), Данил Гущин ("Маскегон Ламберджекс"), Дмитрий Зайцев ("Русские Витязи"), Ярослав Лихачев ("Гатино Олимпик"), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев ("Локо"), Василий Подколзин ("СКА-1946"), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба – "Стальные Лисы"), Данила Хулапов ("Красная Армия"), Марат Хуснутдинов ("Витязь").

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