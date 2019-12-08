Юниорская сборная России с победы стартовала на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) начала выступление на Мировом кубке вызова с победы над командой Восточной Канады. Россияне одолели соперника со счетом 3:2 в овертайме.

— Что понравилось в сегодняшнем матче? Понравился результат. Состояние у команды пока еще очень разное, акклиматизация чувствуется, у нескольких ребят есть небольшие проблемы со здоровьем — ничего критичного, но нужно восстановиться, — приводит слова главного тренера сборной Сергея Голубовича официальный сайт ФХР.

У Чехии нет ни одного игрока 2002 года? У нас еще не было шанса посмотреть на Чехию, первый матч они сыграют завтра с нами. Будем играть в нашу игру, а специфические тактические моменты выстроим ориентируясь на то, что увидим в ходе первого периода.