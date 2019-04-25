Юниорская сборная России (U-18) с разгромным счетом обыграла Белоруссию в четвертьфинале чемпионата мира - 6:0. Заброшенными шайбами отметились Илья Николаев, Арсений Грицюк, Данил Гущин, Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Спиридонов.
В полуфинале сборная России сыграет с США.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
1/4 финала
"Белоруссия U18" - "Россия U18" - 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Голы: Николаев - 1 (Подколзин, Амиров), 16:16 - 0:1. Грицюк - 1 (бол., Спиридонов), 19:01 - 0:2. Гущин - 1 (Лихачев), 23:08 - 0:3. Амиров - 1 (бол., Лихачев), 24:49 - 0:4. Чинахов - 1 (бол., Кирпичников), 38:59 - 0:5. Спиридонов - 1 (Грицюк), 56:04 - 0:6.
Вратари: Зиновенко (Колосов, 28:32) - Аскаров.
Броски: 19 (9+7+3) - 65 (21+26+18).
Судьи: Кэмпбелл, Шрадер.
25 апреля. Умео. A3 Arena.
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