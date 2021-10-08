Юниорская сборная России победила команду Финляндии в товарищеском матче, Долженков сделал дубль
20:58
8 октября юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) сыграла первый в серии товарищеских матчей против сверстников из Чехии и одержала победу со счетом 4:3.
Лучшим игроком в составе сборной России был признан Кирилл Долженков. Он сделал дубль в этой встрече.
Также в составе российской команды отличились Роман Канцеров и Артем Барабоша.
Следующий матч в рамках серии сборные России и Чехии проведут 9 октября.
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