Юниорская сборная России победила команду Финляндии в товарищеском матче, Долженков сделал дубль

8 октября юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) сыграла первый в серии товарищеских матчей против сверстников из Чехии и одержала победу со счетом 4:3.

Лучшим игроком в составе сборной России был признан Кирилл Долженков. Он сделал дубль в этой встрече.

Также в составе российской команды отличились Роман Канцеров и Артем Барабоша.

Следующий матч в рамках серии сборные России и Чехии проведут 9 октября.