Юниорская сборная России одолела Швецию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
22:15
Юниорская сборная России одолела Швецию одолела Швецию в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки. Российская команда вырвала победу со счетом 7:5.
Россияне на протяжении первых двух периодов постоянно отыгрывались в счете. Зато в третьем периоде забросили три шайбы, на которые шведы смогли ответить только одной.
Лидер сборной России Матвей Мичков оформил дубль в этой встрече. У шведом хет-трик сделал нападающий Йонатан Леккеримяки.
В финале российская команда сыграет против команды Словакии.
Хоккей
Кубок Глинки/Гретцки
1/2 финала
Россия U18 — Швеция U18 — 7:5 (1:2, 3:2, 3:1)
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