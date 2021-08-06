Юниорская сборная России одолела Швецию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России одолела Швецию одолела Швецию в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки. Российская команда вырвала победу со счетом 7:5.

Россияне на протяжении первых двух периодов постоянно отыгрывались в счете. Зато в третьем периоде забросили три шайбы, на которые шведы смогли ответить только одной.

Лидер сборной России Матвей Мичков оформил дубль в этой встрече. У шведом хет-трик сделал нападающий Йонатан Леккеримяки.

В финале российская команда сыграет против команды Словакии.

Хоккей

Кубок Глинки/Гретцки

1/2 финала

Россия U18 — Швеция U18 — 7:5 (1:2, 3:2, 3:1)