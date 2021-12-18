Юниорская сборная России обыграла США и стала победителем Турнира четырех наций

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) стала победителем Турнира четырех наций, проходившего в Словакии.

В заключительном матче и решающем матче российские хоккеисты обыграли сверстников из США со счетом 3:0.

Российская команда в таблице опередила американцев, выиграв все три матча на турнире. Ранее Россия обыграла Чехию (3:0) и Словакию (5:2).