Юниорская сборная России обыграла США и стала победителем Турнира четырех наций
16:12
Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) стала победителем Турнира четырех наций, проходившего в Словакии.
В заключительном матче и решающем матче российские хоккеисты обыграли сверстников из США со счетом 3:0.
Российская команда в таблице опередила американцев, выиграв все три матча на турнире. Ранее Россия обыграла Чехию (3:0) и Словакию (5:2).
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