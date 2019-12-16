Юниорская сборная России обыграла Канаду в финале Мирового Кубка вызова

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. Гости забили в формате «6 на 3» за 62 секунды до окончания третьего периода. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит.

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.

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Мировой Кубок Вызова U18

Россия U18 — Канада Восток U18 — 2:1 2ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Тютнев — 5 (Пономарев, Пашин), 55:39 — 1:0. Мухамадуллин — 1 (бол., Кирсанов, Дидковский), 85:43 — 2:1.

Нереализованный буллит: Трамбле (Канада Восток U18), 29:48 (Вратарь).

Вратари: Гуськов — Леви.

Штраф: 16-4

Броски: 38 (10+12+6+10) — 32 (8+11+7+6).

16 декабря. Досон-Крик. Encana Events Centre.