Юниорская сборная России начала подготовку к Кубку Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России U-18 начала подготовку к Кубку Глинки/Гретцки, который состоится в Чехии и Словакии, сообщает официальный сайт ФХР. Турнир пройдет в Пьештянах и Бржецлаве с 5 по 10 августа.

Для участия в учебно-тренировочном сборе вызван 41 игрок:

вратари – Ярослав Аскаров ("СКА-1946"), Егор Гуськов ("Локо"), Павел Канаев ("Русь"), Максим Моторыгин ("Динамо М"), Богдан Нефедов ("Сибирские снайперы"), Кирилл Самсонов ("Красная армия");

защитники – Степан Анисимов ("СКА-1946"), Семен Буйван ("Стальные Лисы"), Кирилл Ващилин ("Динамо М), Артем Грушников, Даниил Кузьмин (оба – "Красная армия") Алексей Егоров ("Спартак"), Филат Зотов ("Русские витязи"), Кирилл Кирсанов ("СКА-1946"), Александр Кондратенко ("Конектикут Рафрайдерс"), Шакир Мухамадуллин ("Толпар"), Даниил Соболев ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Лондон Найтс"), Даниил Чайка ("Гелф Сторм"), Илья Шигаев ("Мамонты Югры");

нападающие – Данил Авершин ("Спартак"), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба – "Динамо-СПб"), Данил Гущин ("Маскегон Ламберджекс"), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Даниил Лазутин, Алексей Монахов, Богдан Тринеев, Никита Чибриков (все – "Динамо М"), Дмитрий Зуган ("Красная армия"), Александр Пашин ("Толпар"), Василий Пономарев ("Крылья Советов"), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба – "СКА-1946"), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба – "Локо"), Иван Зинченко ("Русские витязи"), Даниил Христанов ("Ирбис"), Даниэль Усманов ("Атланты"), Тигран Ярулин ("Белые медведи").

Расписание матчей сборной России U-18 на групповом этапе Кубка Глинки / Гретцки:

5 августа, (16.30 - по мск.) Россия – США

6 августа, (16.30) Словакия – Россия

7 августа, (20.00) Швеция – Россия.