Яшин ожидает победы юниорской сборной России над Финляндией в полуфинале ЮЧМ-2021
12:30
Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в матче против Финляндии в рамках полуфинала юниорского чемпионата мира.
«Ребята молодцы, что выиграли. Надо настраиваться на полуфинал. Какие шансы против финнов? Я не могу точно сказать, выиграем мы или проиграем. Финляндия — серьезный соперник. Будем болеть за наших. Надеюсь, ребята выйдут в финал. Я жду только победы», — сказал Яшин «СЭ».
Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.
(Владимир Пушкарев)
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