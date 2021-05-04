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Яшин ожидает победы юниорской сборной России над Финляндией в полуфинале ЮЧМ-2021

12:30
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Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в матче против Финляндии в рамках полуфинала юниорского чемпионата мира.

«Ребята молодцы, что выиграли. Надо настраиваться на полуфинал. Какие шансы против финнов? Я не могу точно сказать, выиграем мы или проиграем. Финляндия — серьезный соперник. Будем болеть за наших. Надеюсь, ребята выйдут в финал. Я жду только победы», — сказал Яшин «СЭ».

Сборная России за право выйти в финал сыграет против команды Финляндии. Матч состоится 6 мая, начало — в 4.00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

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