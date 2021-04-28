Вячеслав Быков назвал причину поражения юниорской сборной России от Финляндии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» поражение юниорской национальной команды в матче с Финляндией (3:4 Б).

«Дело в том, что юношеский чемпионат отличается большой эмоциональной составляющей. Тренерскому штабу важно контролировать эмоциональный фон ребят для того, чтобы не было недооценки своей игры и игры соперника. После игры с Финляндией нужно очень скрупулезно и спокойно оценивать ситуацию, делать анализ, работать над ошибками и двигаться дальше. Главный матч еще впереди. Важно попасть в финальную часть, плей-офф. Сейчас была подготовка к основной матчам», — рассказал Быков «СЭ».

Следующий матч ЮЧМ-2021 юниорская сборная России проведет против Германии 30 апреля.

(Ангелина Коляда)