Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Вячеслав Быков назвал причину поражения юниорской сборной России от Финляндии

13:21
Вячеслав Быков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Быков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» поражение юниорской национальной команды в матче с Финляндией (3:4 Б).

«Дело в том, что юношеский чемпионат отличается большой эмоциональной составляющей. Тренерскому штабу важно контролировать эмоциональный фон ребят для того, чтобы не было недооценки своей игры и игры соперника. После игры с Финляндией нужно очень скрупулезно и спокойно оценивать ситуацию, делать анализ, работать над ошибками и двигаться дальше. Главный матч еще впереди. Важно попасть в финальную часть, плей-офф. Сейчас была подготовка к основной матчам», — рассказал Быков «СЭ».

Следующий матч ЮЧМ-2021 юниорская сборная России проведет против Германии 30 апреля.

(Ангелина Коляда)

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Псаки прервала выступление из-за «призрака» Линкольна в Белом доме
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Маньяк напал на девочку в подъезде в Челябинске

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд