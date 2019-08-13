Владислав Третьяк: "Юниорская сборная России одержала историческую победу"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что победа юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки стала исторической для страны.

Юниорская сборная России в финале обыграла сверстников из Канады со счетом 3:2.

- Важнейшие соревнования стартовали уже в летний период. В одном из них наша сборная одержала очень значимую, можно даже сказать, историческую победу, - цитирует сайт ФХР Третьяка. - Очень приятно отметить успех юниорской сборной России до 18 лет, которые вернули нам звание чемпионов мемориала Глинки/Гретцки. Прошло почти четверть века с тех пор, как наша команда завоёвывала этот престижный трофей.

​Турнир в Чехии и Словакии считается неофициальным чемпионатом мира, традиционно собирает самых сильнейших и наиболее перспективных хоккеистов мира по своему году рождения. И на столь важном с точки зрения становления молодых игроков турнире российская сборная показала отличный результат, отличную командную игру, образцовую взаимосвязь между тренерами, игроками и штабом сборной. Для нас успехи молодых хоккеистов имеют особое значение, в них мы видим хорошие перспективы для смены поколения и новую надежду российского хоккея.