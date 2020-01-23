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Владислав Третьяк: «В отличие от сборной 20-летних ребят, юношеская команда следила за дисциплиной на льду»

21:00
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу юношеской сборной на Олимпиаде.

— Наша команда влюбила в себя всех, кто был на матче и кто приехал на Олимпиаду, — сказал Третьяк. — Они показали современный и атакующий хоккей. Я смотрел и радовался. Вспоминал, как выигрывал Олимпийские игры. У нашей команды хорошее будущее, у игроков хороший потенциал. Тренер берет самое лучшее из того, что мы ему даем. Владимир Филатов собрал очень хорошую команду. В отличие от наших 20-летних ребят, они извлекли правильные уроки и старались следить за дисциплиной на льду. В последнем матче это сыграло решающую роль — мы забили голы в большинстве. Хоккей развивается. У нас сейчас перспективная молодежь по всем возрастам. Мы на правильном пути — программа «Красная машина» работает. (Алена Гребенькова)

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