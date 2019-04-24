Владимир Филатов: "Юниорская сборная России может играть лучше"

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после поражения от Швеции на чемпионате мира (0:3) отметил, что команда может играть лучше. По его словам, россияне плохо атаковали.

- В прошедшем матче не хватило забитых шайб, плохо лезли на ворота соперника, - цитирует ТАСС Филатова. - Шведы молодцы, блокировали броски наших защитников, не давая доводить шайбу до ворот и не давая нашим нападающим доигрывать шайбы. Соперники показали самоотверженную, дисциплинированную игру, она принесла им результат. Мы, к сожалению, не смогли пробиться к их воротам, а они свои моменты реализовали.

Шведы не удивили нас, просто мы должны играть лучше, мы можем играть лучше, эту команду просто так, не показав свой лучший хоккей, не обыграешь. Не сказалось ли поражение от США? Хоккейная жизнь такова, что есть поражения и есть победы, нельзя быть впечатлительными и делать из каждого поражения трагедию. Нужно делать правильные выводы.

Сборная России уступила Швеции в матче юниорского ЧМ