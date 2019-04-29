Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов после поражения в финале от команды Швеции (3:4 ОТ) подвел итоги юниорского чемпионата мира.

– Поблагодарили ребят за те три года, что проработали с командой, – цитирует ФИлатова официальный сайт ФХР. – За силы, за пот, за все, что они отдали этой команде. На всех турнирах мы были семьей, боролись за ведущие места, между тренерским штабом и игроками все было честно. Гордимся ими – они играли достойно в финальном матче. Поздравили с медалями. Пожелали им, чтобы это поражение стало самым горьким в их карьере, чтобы эти карьеры сложились удачно.



Работать со сборной – это привилегия. Создавали команду из тех людей, кто готов сражаться за нее и за Россию.



У нас было четверо игроков на год младше в составе – это отличные ребята и они не уступали старшим игрокам. Довольны их игрой и пожелали им, чтобы в следующем году они боролись за золото.

