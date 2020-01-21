Главный тренер юношеской сборной России Владимир Филатов прокомментировал исход матча 1/2 финала юношеских Игр против Финляндии. Россияне выиграли 10:1 и в финале встретятся с командой США.

— С одной стороны, такого счета действительно не ожидали, с другой, мы не делаем акцент на счете, — цитирует TeamRussia Филатова. — Главное — победили. И уже постарались забыть этот матч. Нужно проанализировать свою игру и игру следующего соперника.

— Не было мысли сэкономить силы, не добивать совсем уж соперника в третьем периоде?

— Я же не могу хоккеистам сказать: «Перестаньте играть». Ребята старались и выполняли свою работу. Они, хоть и юные, но уже профессионалы.

— Настроем и физической готовностью вы, наверняка, удовлетворены?

— Смогу ответить на этот вопрос по окончании турнира. Пока ребята выполняют установку.

— А в чем она состояла на полуфинал?

— Наша задача, как я уже говорил, — играть первым номером, с первых минут показать свою силу сопернику за счет давления и комбинационной игры, поставить его в неудобное положение. Пока получается.

— Вы изучали сборную США. Что можете о ней сказать?

— Хоккеисты очень хорошо катаются, быстрые, здорово контролируют шайбу. У них очень хорошее взаимодействие в тройках нападения, защитники умело подключаются в атаку. Словом, американцы демонстрируют современный игровой стиль хоккея, чем-то, считаю, похожий на наш. Завтра в финале будут играть две равные команды.

— Значит ли это, что американцы больше похожи по стилю на нас, а не на канадцев?

— Канадцы, между прочим, тоже игровые. Я бы не сказал, что сейчас есть какие-то команды, которые исповедуют так называемый канадский стиль с постоянными силовыми единоборствами. Они, конечно, присутствуют, но не в ярко выраженном виде. Больше времени уделяется игровым взаимодействиям.