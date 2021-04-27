Форвард юниорской сборной Мичков выкинул американского хоккеиста за борт. Видео силового приема
13:32
Нападающий сборной России Матвей Мичков в первом периоде матча группового турнира чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против США совершил эффектный силовой прием.
16-летний хоккеист системы СКА выпихнул американского игрока на скамейку запасных. Кроме того, Мичков в этой встрече забросил две шайбы.
Напомним, россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.
Видео силового приема Мичкова против американского хоккеиста (источник — Telegram «АренаБреда») pic.twitter.com/Pm3jlrFtOg— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) April 27, 2021
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