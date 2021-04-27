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Форвард юниорской сборной Мичков выкинул американского хоккеиста за борт. Видео силового приема

13:32
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР

Нападающий сборной России Матвей Мичков в первом периоде матча группового турнира чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против США совершил эффектный силовой прием.

16-летний хоккеист системы СКА выпихнул американского игрока на скамейку запасных. Кроме того, Мичков в этой встрече забросил две шайбы.

Напомним, россияне победили американцев в овертайме со счетом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5.

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