Хоккей
Юниорская сборная
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

Видео из раздевалки сборной России после невероятной победы над США

10:20
Сборная России в овертайме победила сборную США со счетом 7:6. Фото ФХР, Instagram
Сборная России в овертайме победила сборную США со счетом 7:6. Фото ФХР, Instagram

Сборная России в овертайме победила сборную США со счетом 7:6 в матче первого тура группового турнира юниорского чемпионата мира.

По ходу встречи россияне уступали со счетом 1:5.

Россия занимает второе место в группе В (два очка). Лидирует Чехия (3), на третьем месте США (1). У Финляндии и Германии нет набранных очков.

Предлагаем вашему вниманию видео из раздевалки после победного матча сборной России. Ролик опубликован в сториз Instagram Романа Ротенберга.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Фигуристы Бойкова и Козловский высказались об уходе от Москвиной
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»
Алексей Николаев оценил судейство матча «Спартак» — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд