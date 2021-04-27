Видео из раздевалки сборной России после невероятной победы над США

Сборная России в овертайме победила сборную США со счетом 7:6 в матче первого тура группового турнира юниорского чемпионата мира.

По ходу встречи россияне уступали со счетом 1:5.

Россия занимает второе место в группе В (два очка). Лидирует Чехия (3), на третьем месте США (1). У Финляндии и Германии нет набранных очков.

Предлагаем вашему вниманию видео из раздевалки после победного матча сборной России. Ролик опубликован в сториз Instagram Романа Ротенберга.