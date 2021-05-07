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Вайсфельд заявил, что в России растет новое талантливое поколение игроков

11:07
Леонид Вайсфельд. Фото Алексей Иванов.
Леонид Вайсфельд. Фото Алексей Иванов.
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Известный хоккейный эксперт, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что в России растет очень талантливое поколение игроков.

Такое мнение Вайсфельд высказал после финального матча юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею, где россияне проиграли Канаде со счетом 3:5.

«Сборная России заняла второе место на юниорском чемпионате мира. Все мы болели за наших ребят, которые под руководством Альберта Лещева демонстрировали весьма неплохой хоккей. К сожалению, канадцев нам обыграть не удалось, тем не менее, турнир показал, что у нас растет талантливое поколение молодых игроков. Самое главное, чтобы ребята и дальше правильно развивались. И такой же высокий уровень хоккея демонстрировали во взрослом хоккее», — сказал Вайсфельд.

Мировое первенство прошло в США. Третье место на ЧМ-2021 заняла Швеция.

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США