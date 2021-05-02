Вайсфельд высказался о победе сборной России над Чехией в ЮЧМ со счетом 11:1

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России над Чехией в матче группового турнира юниорского чемпионата мира (11:1).

«У наших хоккеистов в любых возрастных группах основная задача — это золотая медаль, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Так должно быть всегда. Трудно ли будет найти мотивацию на оставшиеся матчи? С молодыми игроками всегда сложно в этом плане. В любом случае наша сборная ехала не за победой над чехами 11:1, а за золотом. А вот его они еще не выиграли. Не думаю, что будет какая-то проблема с мотивацией. Мне кажется, что никого на четвертьфинал настраивать не надо. Все же прекрасно понимают, что нужно выиграть три игры, чтобы стать чемпионами мира».

На ЮЧМ-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.

Матч состоится 3 мая и начнется в 20.30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)