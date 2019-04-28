Нападающий сборной России для игроков до 18 лет Василий Подколзин отметил, что команда добилась большого успеха. Россияне вышли в финал Юниорского чемпионата мира, обыграв США. В решающем матче команда встретится со Швецией.

- Это огромное достижение для российского хоккея и для нашей команды, - приводит сайт ИХХФ слова Подколзина. - К финалу надо готовиться так же, как к четвертьфиналу и полуфиналу. Мы покажем свою игру.

Может быть, у нас нет таких больших звезд в нашей команде, но мы – команда. И мы просто играли в наш хоккей. Дисциплина оказалась сильнее класса их игроков.